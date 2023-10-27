Dolar/TL haftanın son gününe nasıl başladı?

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle günü 28,1647'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,1710 seviyesinden işlem görüyor. Dolar, dün 28,3771'e çıkarak son zamanların rekorunu kırdı.

Dolar 28,1690 liradan, euro 29,7730 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 28,1670 liradan euro ise 29,7710 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 28,1610 lira, euronun satış fiyatı ise 29,6750 lira olmuştu.

Dolar/TL dün 28,3771'i görerek son zamanların rekorunu kırdı. Bugün içerisinde ise piyasanın açılışını ardından 28,3118'i çıktı.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, ABD'de makroekonomik verilerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam etmesinin enflasyonla mücadele kapsamında ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını daraltabileceği endişeleriyle karışık bir seyir izliyor.

Fed'in ultra şahin adımlarına rağmen ABD ekonomisinin dirençli kalmayı sürdürmesi, bankanın gelecek dönem politikalarına yönelik soru işaretlerini artırıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek üç toplantıda da büyük ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı yönündeki tahminler de güçlü kalmayı sürdürdü.

Öte yandan, tahvil piyasalarında oynaklık devam ederken, dün yüzde 4,99'a kadar yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni günde yüzde 4,86 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa borsalarında dün satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün 3 temel politika faizini de sabit bıraktı.

Faiz kararı sonrasında Atina'da düzenlenen basın toplantısında konuşan ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa ekonomisinin zayıf olduğunu belirterek, enflasyonun çok uzun süre yüksek seviyelerde seyretmesinin beklendiğini aktardı.

Asya pay piyasaları yeni güne alış ağırlıklı bir seyirle başlarken, ABD'de teknoloji yoğun Nasdaq endeksinin vadeli kontratlarındaki yüzde 1'e yakın yükseliş söz konusu seyirde etkili oluyor.

Çin'de sanayi karlılıkları artmaya devam ederken, ABD'nin beklenenden güçlü büyümesinin ve dün açıklanan bilançoların ardından yeni günde pay piyasalarında risk iştahının artığı görüldü.

TCMB'DEN FİRMALARA VE İHRACAT KREDİLERİNE KOLAYLIK

TCMB'den yapılan duyuruda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmeye devam edileceği kaydedilirken, son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişinin önemli ölçüde tamamlandığı bildirildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan Tebliğ'e göre ise TCMB, bankacılık sisteminde Türk lirasının (TL) payını artırmaya yönelik adımlarla birlikte sadeleşme kapsamında ihracat kredileri ve firmaların krediye erişimine yönelik uygulama kolaylıkları getirdi.

Analistler, bugün ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, eylül ayı kişisel gelirler ve harcamalar

17.00 ABD, ekim ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi