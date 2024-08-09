Dolar/TL haftanın son gününe nasıl başladı?
Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 33,4914'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 33,5760 liradan başladı. Dolar, saat 09.32 sıralarında yüzde 0,2 yükselişle 33,5540 lira seviyesinden işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 33,5760 liradan, euro 36,7140 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 33,5740 liradan alınan, euro ise 36,7120 liradan alınıyor.
Piyasa açılışının ardından saat 09.32 sıralarında dolar /TL yüzde 0,2 yükselişle 33,5540 lira seviyesinden işlem görüyor.
Dün doların satış fiyatı 33,4710 lira, euronun satış fiyatı ise 36,47500 lira olmuştu.
Bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da tüketici fiyat endeksi verisi takip edilecek.
Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 103,2 seviyelerinde, altının ons fiyatı yüzde 0,3 azalışla 2 bin 421 dolar seviyelerinde, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 78,9 dolar seviyelerinde seyrediyor.
DOLAR/TL, REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI
TÜİK'in 5 Temmuz'da açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,94 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,78, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 41,37 olarak gerçekleşti.
Enflasyon verilerinin ardından döviz kurunda yukarı yönlü hareketlilik yaşandı. Hafta başında piyasa açılışında yatay seyirde hareket eden dolar/TL, salı günü 4 kez rekor tazeledi. Dolar/TL hafta boyunca yukarı yönlü hareketliliğini sürdürdü.