Dolar/TL haftanın son gününe nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 33,9600 liradan, euro 37,6430 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 33,9580 liradan, euro 37,6410 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 33,9260 lira, euronun satış fiyatı ise 37,5600 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda, ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi sonrası artan "yumuşak iniş" beklentileriyle risk algısı azalırken, haftanın son işlem gününde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Güç kaybeden istihdam piyasası ve ekonomik büyüme verileri sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayında 50 baz puanlık faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentiler bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından zayıflamaya devam etti.

Avrupa borsalarında dün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) üç temel politika faizinde indirimin gitmesinin ardından alıcılı bir seyir hakim oldu.

Asya tarafında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir hakim olurken, başta Japon yeni olmak üzere bölgedeki yerel para birimlerinin değer kazancı pay piyasalarındaki yükseliş eğilimini törpülüyor.

TCMB'NİN ANKETİ AÇIKLANACAK

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.