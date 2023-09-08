Dolar/TL haftanın son gününe yükselişle başladı

Dolar/TL güne öncesi kapanışının üzerinde 26,8360'tan başladı. Euro/TL ise 28,7850'den işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,8360 liradan, Euro 28,7850 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 26,8340 liradan alınan dolar 26,8360 liradan satılıyor. 28,7830 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 28,7850 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 26,8300 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 28,6890 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının sonuna gelmemiş olabileceğine dair artan endişelerle karışık bir seyir izlenirken, yurt içinde bugün uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirme raporu yatırımcıların odağına yerleşti.

Enflasyonla mücadele kapsamında, temmuz toplantısında 25 baz puan faiz artırarak politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığı ile son 22 yılın zirvesine çıkaran Fed'in yılın geri kalanında nasıl adımlar atacağına dair belirsizlikler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Dün ülkede açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 216 bine gerileyerek beklentilerin altında kalmasıyla şubattan bu yana en düşük seviyeye indi.

Analistler, son dönemde iş gücü piyasasına ilişkin açıklanan verilerin ardından istihdam piyasasını yumuşatmanın Fed'in enflasyonla mücadele programı kapsamında kritik önem kazanabileceğini ifade etti.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsalarında da karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler Almanya'da enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, bölgede enflasyon ve resesyon ikileminin varlığını korumaya devam ettiğini belirterek, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Öte yandan, bugün Almanya'da açıklanacak enflasyona ilişkin piyasa beklentileri yıllık yüzde 6,1 olması yönünde.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,14 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,20 azalırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

Asya piyasalarında, negatif bir seyir öne çıktı.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, 2. çeyrekte gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) yıllık yüzde 4,8 ile beklentilerin altında kaldı. Verinin ardından bölge genelinde satış baskısının arttığı görüldü.

Çin tarafında ise ülke ekonomisine dair artan endişelerle dolar/yuan paritesi yükseliş eğilimini üst üst 5. işlem gününe taşırken, parite, yuandaki değer kaybıyla yaklaşık son 16 yılın zirvesinde seyrediyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 09.00 Almanya, ağustos ayı TÜFE

• 10.00 Türkiye, temmuz ayı dış ticaret endeksleri

• 10.00 Türkiye, ağustos ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı

• 17.00 ABD, temmuz ayı toptan eşya stokları