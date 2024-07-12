Dolar/TL haftanın son işlem gününe nasıl başladı?

Dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 32,8328'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,9740 seviyesinden işlem görüyor. Euro ise güne 35,8560 liradan başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,9870 liradan, euro 35,8580 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 32,9850 liradan, euro ise 35,8560 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 32,8310 lira, euronun satış fiyatı ise 35,8610 lira olmuştu.

ENFLASYON VERİLERİ SONRASI PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda, ABD'de tüketici enflasyonunun yavaşladığına işaret eden verilerin ardından rekor seviyelerden gelen kar satışlarıyla karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de üretici enflasyonuna çevrildi.

Dün ülkede açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı.

TÜFE aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydederken, yıllık enflasyon da son bir senenin en düşük seviyesine indi.

Avrupa borsalarında ise dün pozitif bir seyir hakim olurken, ABD'de enflasyonun yavaşlamasının ardından İngiliz sterlininin dolar karşısında son bir yılın en yüksek seviyesine çıkması dikkati çekti.

Asya pay piyasalarında ise Hong Kong hariç negatif bir seyir öne çıkarken, Japon yeninin dolar karşısında yaklaşık son iki buçuk ayın en güçlü yükselişini kaydetmesiyle ülke pay piyasalarındaki sert düşüş dikkati çekti.

YURTİÇİNDE ÖDEMELER DENGESİ VERİLEİR AÇIKLANACAK

Öte yandan, dün JP Morgan'ın yatırımcı toplantısında sunum yapan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yurt içi swaplardaki düşüşün parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini belirterek, "Enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceğine dair artan bir konsensüs var" değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay da yaptığı sunumda, "Sıkı para politikası duruşumuz, TL tasarrufları artırdı ve enflasyon bekleyişlerinin çıpalanmasına yardım etti" dedi.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan ise JP Morgan'ın yatırımcı toplantısında gerçekleştirdiği sunumda, "Çıktı açığı, yılın 2. çeyreğinde halen pozitif alanda seyretmekle birlikte bir düşüş sergiledi. Yılın ikinci yarısında açığın negatif bölgeye geçeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi yurt dışında ise ABD'de ÜFE ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın ise direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayıs ayında 1 milyar 347,5 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı ödemeler dengesi

15.30 ABD, haziran ayı Üretici Fiyat Endeksi

17.00 ABD, temmuz ayı Michigan tüketici güven endeksi