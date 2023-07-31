Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

Döviz kurlarında yüksek seyir devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 26,9600 liradan, Euro ise 29,6890 liradan yeni haftaya başladı.

Dolar ve Euro yeni haftaya yüksek seyrini koruyarak başladı.

Serbest piyasada 26,9590 liradan alınan dolar 26,9600 liradan satılıyor. 29,6880 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 29,6890 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 26,9540 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 29,7540 lira olmuştu.

GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

İçeride perşembe günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Beklentiler aylık bazda TÜFE'nin yüzde 9,1 artması yönünde.

TÜFE’nin temmuzda aylık yüzde 9.1 artması, yıllık bazda ise yeniden yükselişe geçerek yüzde 47.3’e çıkması bekleniyor. Seçimlerin ardından TL’de yaşanan değer kaybının birikimli etkisi ve vergi artışlarının etkisi ile enflasyonda sekiz aylık düşüş sonrasında yeniden yükseliş bekleniyor.

Bu hafta ayrıca, bugün açıklanacak ağustos-ekim dönemi Hazine iç borçlanma stratejisinin yanı sıra, temmuz ayı İTO perakende fiyatlar ve dış ticaret dengesi ile, imalat PMI verileri de yakından izlenecek.

Yurt dışı piyasalara bakıldığında da, önemli ekonomik veriler, merkez bankalarının faiz kararları ve Amazon ve Apple’ın bilançolarının açıklanacağı bu hafta Asya borsalarının yükselerek temmuzu artıda kapatması bekleniyor.