Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 28,0470 liradan, euro 29,6620 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 28,0450 liradan alınan dolar, 28,0470 liradan satılıyor.

29,6600 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 29,6620 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 28,0060 lira, euro'nun satış fiyatı ise 29,6380 lira olmuştu.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Fed'in Bej Kitap Raporu ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 105 seviyelerinin destek, 107 ve 108 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.



