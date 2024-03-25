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Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 32,0740 liradan, euro 34,6930 liradan haftaya başladı.

Ekonomi
  • 25.03.2024 09:06
  • Giriş: 25.03.2024 09:06
  • Güncelleme: 25.03.2024 09:16
Kaynak: Haber Merkezi
Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Fotoğraf: Depophotos

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz artırma kararının ardından sert düşen döviz kurlarındaki oynaklık devam ediyor. 

32 TL sınırına düşen dolar yeni haftaya yatay başladı. Serbest piyasada 32,0720 liradan alınan dolar, 32,0740 liradan satılıyor.

 34,6910 liradan alınan euro satış fiyatı ise 34,6930 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 32,0130 lira, eruo'nun satış fiyatı ise 34,6330 lira olmuştu.

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