Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL, cuma günü yükseliş eğilimde bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üstünde 32,3441'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2110 seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2320 liradan, avro 34,7220 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada dolar 32,2300 liradan, euro 34,7200 liradan alınıyor.

Cuma günü doların satış fiyatı 32,2160 lira, euronun satış fiyatı ise 34,7410 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASADA SON DURUM

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğu görülürken, çarşamba günü ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

ABD ekonomisinde aktivitenin güçlü kalmayı sürdürmesi Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay yapacağı toplantıda faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılmaya devam edilirken, bölge genelinde "yumuşak iniş" yapıldığına ilişkin öngörüler risk iştahını beslemeyi sürdürüyor.

Cuma günü, Türkiye ekonomisine yönelik belirsizliklerin azalmasının ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın yılın 2. Enflasyon Raporu sunumunda yaptığı açıklamaların ardından ülkenin 5 yıllık kredi risk primindeki (CDS) iyileşme devam etti. Türkiye'nin CDS'i, Şubat 2020'den bu yana ilk defa 273,75 baz puana geriledi.

GÖZLER TASARRUF PAKETİNDE

Bugün gözler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklayacağı tasarruf verimlilik paketine odaklandı.

Öte yandan bugün açıklanacak mart ayı ödemeler dengesi istatistikleri yatırımcıların odağına yerleşirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mart ayında 3 milyar 837 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 27 milyar 344 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini öngördü.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve perakende satışlar yurt dışında ise Almanya’da ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 100.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı ödemeler dengesi

10.00 Türkiye, mart ayı perakende satışlar

15.45 Almanya, mart ayı ödemeler dengesi