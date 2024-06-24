Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 32,8390 liradan, euro 35,1780 liradan haftaya başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,8390 liradan, euro 35,1780 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 32,8370 liradan alınan dolar, 32,8390 liradan satılıyor.
35,1760 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 35,1780 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 32,8330 lira, euronun satış fiyatı ise 35,1160 lira olmuştu.