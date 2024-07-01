Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 32,7620 liradan, euro 35,2360 liradan haftaya başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 32,8170 lira, euronun satış fiyatı ise 35,1220 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 32,7620 liradan, euro 35,2360 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 32,7600 liradan alınan dolar, 32,7620 liradan satılıyor.
35,2340 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 35,2360 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 32,8170 lira, euro satış fiyatı ise 35,1220 lira olmuştu.