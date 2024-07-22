Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

Dalgalı seyrini sürdüren dolar/TL, yeni haftaya 33,0590 liradan başladı. Euro/TL ise haftanın ilk işlem gününde 35,9780 liradan işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,0590 liradan, Euro 35,9780 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 33,0570 liradan alınan dolar, 33,0590 liradan satılıyor. 35,9760 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 35,9780 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 33,0580 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,0230 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR TEMKİNLİ

Küresel piyasalar, ABD başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle ortaya çıkan belirsizliklerin ardından yeni haftaya temkinli başladı.

Dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında izledikleri sıkı para politikalarının yavaş yavaş sonuna yaklaşılırken, ABD seçimlerinin olası sonuçları varlık fiyatlamalarını zorlaştırmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Biden, dün adaylıktan çekildiğini duyurarak, Başkan yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini açıkladı.

Başkan Biden'ın sağlık durumuna ilişkin endişeler ve Cumhuriyetçilerin adayı ABD eski Başkanı Donald Trump'ın saldırıya uğramasının ardından anketlerde Trump'ın büyük oranda favori konumuna yerleşmesi Demokratlar arasında tartışmalara neden olmuştu. Analistler, Trump'ın ABD'deki anketlerde hala önde olduğunu belirtti.

Makroekonomik veriler tarafında ise bu hafta gözler ABD'deki büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrilirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına yönelik fiyatlamalar Banka'nın yıl sonuna kadar 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösteriyor.

Özellikle iş gücü piyasası tarafından alınacak verilerin söz konusu fiyatlamaları etkilemesi beklenirken, son verilerden alınan sinyallerin iş gücü piyasasında soğumaya işaret etmesi Fed'in genişleyici politika adımları için alan açtığı gerekçesiyle dünya genelinde yüksek seyreden risk algısını törpüleyen etkenlerden biri olarak dikkati çekiyor.

Öte yandan, hafta genelinde Alphabet, Tesla, Qualcomm ve IBM gibi dev şirketlerin bilançoları başta olmak üzere yoğun şirket finansal sonuçları takviminin hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırması bekleniyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftaya yüzde 4,23 seviyesinden başlarken, altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 405 dolardan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 82,2 dolarda seyrediyor.

Dolar endeksi 104,3 seviyesinde olurken, düşüş eğilimini üst üste 6. iş gününe taşıyan bakırın libresi de şu sıralarda yüzde 0,6 değer kaybıyla 8 Nisan'dan bu yana en düşük seviye olan 4,22 dolardan alıcı buluyor.

New York Borsası'nda cuma günü Nasdaq endeksi yüzde 0,81, S&P 500 endeksi yüzde 0,71 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,93 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya ise yükselişle başladı.

Avrupa borsalarında cuma günü karışık bir seyir izlenirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB), geçen hafta 3 temel politika faizini de sabit bıraktı.

Analistler, hafta boyunca bölgede açıklanacak makroekonomik verilerin yakından takip edileceğini belirterek, bölge genelinde görülen yavaşlama sinyallerinin ECB'yi faiz indirimlerinde daha hızlı davranmaya yönlendirebileceğini aktardı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin senenin geri kalanında en az iki faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, açıklanacak makroekonomik verilerden alınacak sinyaller ve ECB yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin söz konusu fiyatlamaları değiştirebileceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.00 Türkiye, temmuz ayı TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi

• 10.00 Türkiye, yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi

• 15.30 ABD, haziran ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi