Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 32,9860 liradan, euro 35,8200 liradan haftaya başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,9860 liradan, euro 35,8200 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 32,9840 liradan alınan dolar, 32,9860 liradan satılıyor.

35,8180 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 35,8200 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 32,9680 lira, euronun satış fiyatı ise 35,8090 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA POZİTİF BAŞLADI

Küresel piyasalar, ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararları ile yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya pozitif başladı.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, bu hafta gerçekleştirilecek toplantıların bankaların yol haritası konusunda ipuçları vermesi bekleniyor.

ABD'de ekonomik aktivitenin endişe edildiği kadar güç kaybetmeden enflasyonist baskıların azalması, "yumuşak iniş" senaryolarının öne çıkmasını sağlarken, risk iştahını da besliyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.