Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 33,9950 liradan, euro 38,0440 liradan haftaya başladı.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 33,9950 liradan, euro 38,0440 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 33,9930 liradan alınan dolar, 33,9950 liradan satılıyor.
38,0420 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 38,0440 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 34,0000 lira, euronunsatış fiyatı ise 38,0000 lira olmuştu.