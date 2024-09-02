Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,0750 liradan, euro ise 37,6760 liradan haftaya başladı.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 34,0750 liradan, euro 37,6760 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 34,0730 liradan alınan dolar, 34,0750 liradan satılıyor.
37,6740 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,6760 lira olarak belirlendi.
Perşembe günü doların satış fiyatı 34,0770 lira, euronun satış fiyatı ise 37,7570 lira olmuştu.