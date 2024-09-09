Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 33,9680 liradan, euro 37,6140 liradan haftaya başladı.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 33,9680 liradan, euro 37,6140 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 33,9660 liradan alınan dolar, 33,9680 liradan satılıyor.
37,6120 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,6140 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 33,9790 lira, euronun satış fiyatı ise 37,6970 lira olmuştu.