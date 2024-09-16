Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 33,9430 liradan, euro 37,6700 liradan haftaya başladı.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 33,9430 liradan, euro 37,6700 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 33,9410 liradan alınan dolar, 33,9430 liradan satılıyor.
37,6680 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,6700 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 33,9260 lira, euronun satış fiyatı ise 37,5600 lira olmuştu.