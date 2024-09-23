Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,1100 liradan, euro 38,1170 liradan haftaya başladı.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 34,1100 liradan, euro 38,1170 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 34,1080 liradan alınan dolar, 34,1100 liradan satılıyor.
38,1150 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 38,1170 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 34,1150 lira, euronun satış fiyatı ise 38,0680 lira olmuştu.