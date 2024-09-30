Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,2000 liradan, euro 38,2210 liradan haftaya başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 34,2000 liradan, euro 38,2210 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 34,1980 liradan alınan dolar, 34,2000 liradan satılıyor.
38,2190 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 38,2210 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 34,1570 lira, euronun satış fiyatı ise 38,2210 lira olmuştu.