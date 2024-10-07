Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,6230 liradan, euro 37,6150 liradan haftaya başladı.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 34,6230 liradan, euro 37,6150 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,6210 liradan alınan dolar, 34,6230 liradan satılıyor.
37,6130 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,6150 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 34,2530 lira, euronun satış fiyatı ise 37,6180 lira olmuştu.