Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,2470 liradan, euro 37,2270 liradan haftaya başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 34,2470 liradan, euro 37,2270 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 34,2450 liradan alınan dolar, 34,2470 liradan satılıyor.
37,2250 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,2270 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 34,2490 lira, euronun satış fiyatı ise 37,2260 lira olmuştu.