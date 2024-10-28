Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,2970 liradan, euro 37,0010 liradan haftaya başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 34,2970 liradan, euro 37,0010 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 34,2950 liradan alınan dolar, 34,2970 liradan satılıyor.
36,9990 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,0010 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 34,2890 lira, euronunsatış fiyatı ise 37,2160 lira olmuştu.