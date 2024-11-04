Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,3420 liradan, euro 37,4730 liradan haftaya başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 34,3360 lira, euronun satış fiyatı ise 37,3300 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 34,3420 liradan, euro 37,4730 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 34,3400 liradan alınan dolar, 34,3420 liradan satılıyor.
37,4710 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,4730 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 34,3360 lira, euronun satış fiyatı ise 37,3300 lira olmuştu.