Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 34,3850 liradan, euro 36,8860 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 34,3830 liradan alınan dolar, 34,3850 liradan satılıyor.

36,8840 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,8860 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 34,3690 lira, euronun satış fiyatı ise 36,9560 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA KARIŞIK BAŞLADI

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin takip edileceği haftaya karışık bir seyirle başladı.

ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın yeni dönemde izleyeceği ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler ve seçilmeden önce ithalat tarifelerini artıracağına yönelik söylemler piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Öte yandan, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserlik ise devam ediyor.

Analistler, çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi ve Fed Başkanı Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, buralardan alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceğini bildirdi.