Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 34,4590 liradan, euro 36,3500 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 34,4570 liradan alınan dolar, 34,4590 liradan satılıyor. 36,3480 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,3500 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 34,4170 lira, euronun satış fiyatı ise 36,3250 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR YOĞUN VERİ HAFTASINA KARIŞIK SEYİRLE BAŞLADI

Öte yandan küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerinde aceleci olmayacaklarını belirtmesi ve jeopolitik risklerin artabileceği endişesiyle haftaya karışık bir seyirle başladı.

ABD'de Başkan seçilen Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların Fed'in para politikasını nasıl etkileyeceğine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, geçen hafta açıklanan enflasyon verileri de yatırımcıları temkinli olmaya yönlendiriyor.

Geçen hafta açıklanan enflasyon verileri beklentilere paralel gerçekleşse de, verilerin alt kalemlerinden alınan sinyaller risk iştahını törpülüyor. Öte yandan, ülkede perakende satışlar da yüzde 0,4 artışla öngörüleri geride bıraktı.

Para piyasalarında söz konusu gelişmelerin ardından Fed'in gelecek ay faiz indirimlerine devam etmeyebileceğine yönelik tahminler fiyatlamalara dahil oldu. Buna göre, bankanın yüzde 65 ihtimalle gelecek politika faizini 25 baz puan düşüreceği, yüzde 35 ihtimalle sabit tutacağı öngörülüyor.