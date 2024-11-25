Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,5820 liradan, euro 36,2660 liradan haftaya başladı.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 34,5820 liradan, euro 36,2660 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 34,5800 liradan alınan dolar, 34,5820 liradan satılıyor.
36,2640 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,2660 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 34,5500 lira, euronun satış fiyatı ise 36,0330 lira olmuştu.