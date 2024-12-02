Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,7140 liradan, euro 36,5640 liradan haftaya başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 34,6950 lira, euronun satış fiyatı ise 36,6660 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 34,7140 liradan, euro 36,5640 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 34,7120 liradan alınan dolar, 34,7140 liradan satılıyor.
36,5620 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,5640 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 34,6950 lira, euronun satış fiyatı ise 36,6660 lira olmuştu.