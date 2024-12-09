Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,8060 liradan, euro 36,7140 liradan haftaya başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 34,7800 lira, euronun satış fiyatı ise 36,9130 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 34,8060 liradan, euro 36,7140 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 34,8040 liradan alınan dolar, 34,8060 liradan satılıyor.
36,7120 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,7140 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 34,7800 lira, euronun satış fiyatı ise 36,9130 lira olmuştu.