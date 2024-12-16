Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,9620 liradan, euro 36,8190 liradan haftaya başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 34,9500 lira, euronun satış fiyatı ise 36,7460 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 34,9620 liradan, euro 36,8190 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 34,9600 liradan alınan dolar, 34,9620 liradan satılıyor.
36,8170 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,8190 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 34,9500 lira, euronun satış fiyatı ise 36,7460 lira olmuştu.