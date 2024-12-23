Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 35,2040 liradan, euro 36,8800 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 35,2020 liradan alınan dolar, 35,2040 liradan satılıyor.

36,8780 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,8800 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 35,1900 lira, euronun satış fiyatı ise 36,6510 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA KARIŞIK BAŞLADI

Küresel piyasalarda, Noel tatili öncesi yön arayışı öne çıkarken, hafta boyunca tatil nedeniyle piyasaların sığ kalacağı öngörülüyor. Yurt içinde ise bu hafta gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının faiz kararları takip edilirken, dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi yeniden fiyatlamalara dahil oldu.

Fed'in enflasyonu düşürmek için politika faizini öngörülenden uzun süre yüksek tutabileceğine ilişkin yönlendirmeleriyle artan satış baskısı, fiyat artışlarının yavaşladığına işaret eden verilerin ardından sınırlı da olsa yatıştı.

Analistler, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların Fed'in "şahin" duruşuyla çelişebileceği endişelerinin varlığını koruduğunu belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın 2025 yılında 2 faiz indiriminin öngörülmesinin risk algısını beslemeyi sürdürdüğünü aktardı.



