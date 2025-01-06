Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 35,3580 liradan, euro 36,4580 liradan haftaya başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 35,3700 lira, euronun satış fiyatı ise 36,4010 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 35,3580 liradan, euro 36,4580 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 35,3560 liradan alınan dolar, 35,3580 liradan satılıyor.
36,4560 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,4580 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 35,3700 lira, euronun satış fiyatı ise 36,4010 lira olmuştu.