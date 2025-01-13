Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 35,4520 liradan, euro 36,2640 liradan haftaya başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 35,4110 lira, euronun satış fiyatı ise 36,3310 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 35,4520 liradan, euro 36,2640 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 35,4500 liradan alınan dolar, 35,4520 liradan satılıyor.
36,2620 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,2640 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 35,4110 lira, euronun satış fiyatı ise 36,3310 lira olmuştu.