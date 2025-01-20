Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 35,5880 liradan, euro 36,6920 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 35,5860 liradan alınan dolar, 35,5880 liradan satılıyor. 36,6900 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,6920 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 35,5700 lira, euronun satış fiyatı ise 36,3310 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR TRUMP ÖNCESİ POZİTİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, bugün 47. ABD Başkanı olarak görevine başlayacak olan Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde pozitif bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi devam ederken, ABD'de Trump yönetiminin uygulayacağı politikaların uluslararası ekonomi ve ticareti nasıl etkileyeceğine dair belirsizlikler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.