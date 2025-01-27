Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar dolar 35,6990 liradan, euro 37,3840 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 35,6970 liradan alınan dolar, 35,6990 liradan satılıyor.

37,3820 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,3840 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 35,6890 lira, euronun satış fiyatı ise 37,4110 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA KARIŞIK SEYİRLE BAŞLADI

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin söylemleri ve ABD'nin önemli ticaret ortaklarının yanı sıra Kolombiya'ya da ilave gümrük vergisi uygulayabileceğine yönelik açıklamalarının etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı faiz kararlarına çevrildi.

ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Trump'ın ticari tarife söylemlerinin etkilerine yönelik belirsizlikler varlığını korumaya devam ederken, yeni ABD yönetiminin dış politikada attığı adımlar da yakından takip ediliyor.

Analistler, tarifelerin küresel bir ticaret savaşını tetiklemesinden ve enflasyonist baskıları artırmasından endişe edildiğini aktararak, bu durumun çarşamba günü düzenlenecek para politikası toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılan Fed'in gevşeme konusunda daha temkinli olabileceğinin beklendiğini ifade etti.