Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 36,0370 liradan, euro 37,1650 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 36,0350 liradan alınan dolar, 36,0370 liradan satılıyor.

37,1630 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,1650 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 35,9810 lira, euronun satış fiyatı ise 37,3210 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA KARIŞIK BAŞLADI

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin yeniden güç kazanmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, bu hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi açıklayacağını duyurdu. Trump, Kanada ile Meksika'dan gelen alüminyum ve çeliğin de tarifelere tabi olacağını bildirdi. Yarın veya çarşamba günü için ise mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri duyuracağını dile getiren Trump, "Eğer onlar bizden yüzde 130 vergi alırken biz onlardan hiçbir şey almıyorsak, bu böyle kalmayacak." ifadesini kullandı.

Analistler, Trump'ın açıklamalarının piyasalarda, ticaret savaşının tırmanacağına dair endişeleri artırdığını belirterek, ABD'nin korumacı ticari politikasının ülkedeki enflasyonist baskıları artırabileceğini kaydetti.