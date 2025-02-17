Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 36,2280 liradan, euro 38,0340 liradan haftaya başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 36,2170 lira, euronun satış fiyatı ise 38,0150 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 36,2280 liradan, euro 38,0340 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 36,2260 liradan alınan dolar, 36,2280 liradan satılıyor.
38,0320 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 38,0340 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 36,2170 lira, euronun satış fiyatı ise 38,0150 lira olmuştu.