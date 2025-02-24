Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 36,4340 liradan, euro 38,3160 liradan haftaya başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 36,4100 lira, euronun satış fiyatı ise 37,3370 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 36,4340 liradan, euro 38,3160 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 36,4320 liradan alınan dolar, 36,4340 liradan satılıyor.
38,3140 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 38,3160 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 36,4100 lira, euronun satış fiyatı ise 37,3370 lira olmuştu.