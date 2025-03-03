Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 36,5130 liradan, euro 38,0750 liradan haftaya başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 36,5130 lira, euronun satış fiyatı ise 37,9910 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 36,5130 liradan, euro 38,0750 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 36,5110 liradan alınan dolar, 36,5130 liradan satılıyor. 38,0730 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 38,0750 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 36,5130 lira, euronun satış fiyatı ise 37,9910 lira olmuştu.