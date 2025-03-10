Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 36,5280 liradan, euro 39,5700 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 36,5260 liradan alınan dolar, 36,5280 liradan satılıyor.

39,5680 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 39,5700 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 36,4480 lira, euronun satış fiyatı ise 39,5810 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA KARIŞIK SEYİRLE BAŞLADI

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticari politikaların ticaret savaşlarını derinleştirebileceğine yönelik endişeler ve dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de büyümenin yavaşlayabileceğine ilişkin ihtimallerin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.