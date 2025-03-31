Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,3 düşüşle 37,8490 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü, değer kazanan dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,1 yükselişle 37,9900'dan tamamladı.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 azalışla 41,0080'den ve sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybederek 49,1070'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 103,86 seviyesinde bulunuyor.

RUSYA'YA EK TARİFE UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerin tüm ülkeleri kapsayacağını söylemesinin ardından artan ticaret savaşı endişeleriyle birlikte varlık fiyatları karışık bir seyir izlerken, gelecek günlerde açıklanması beklenen karşılıklılık esaslı tarifelere yönelik haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor.

ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle varlık fiyatlarında yön arayışı devam ediyor.

Öte yandan, dünya genelinde jeopolitik gerginlikler de devam ederken, Trump, nükleer bir anlaşmaya yanaşmazsa İran'a ve ateşkes sağlama girişimlerini engellerse de Rusya'ya ek tarife getirecekleri uyarısında bulundu.

Analistler Trump'ın gümrük vergilerinin ve tehditlerinin küresel ticaret savaşı ve enflasyonist endişeleri artırdığını ve bu durumun varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Bugün Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5'in direnç, 103,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını aktardı.