Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 38,4380 liradan, euro 43,7630 liradan haftaya başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 38,4230 lira, euronun satış fiyatı ise 43,7160 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 38,4380 liradan, euro 43,7630 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 38,4360 liradan alınan dolar, 38,4380 liradan satılıyor.
43,7610 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 43,7630 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 38,4230 lira, euronun satış fiyatı ise 43,7160 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA POZİTİF SEYİRLE BAŞLADI
Küresel piyasalar ABD'de yoğun bilanço ve veri gündeminin takip edileceği haftaya pozitif bir seyirle başladı.
ABD yönetiminin tarifeler konusunda ticaret partnerleriyle yürüttüğü müzakerelere yönelik iyimserlikler küresel risk iştahını canlı tutarken, bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme ve istihdam verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.