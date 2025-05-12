Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 38,7440 liradan, euro 43,5220 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 38,7420 liradan alınan dolar, 38,7440 liradan satılıyor.

43,5200 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 43,5220 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 38,7450 lira, euronun satış fiyatı ise 43,7070 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA İYİMSER BAŞLADI

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu geçmesinin etkisiyle haftanın ilk işlem günü pozitif bir seyir izliyor.

Bir süredir ABD ve Çin arasında devam eden tarife ve ticaret anlaşmazlıklarının giderilmesi için taraflar hafta sonu İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin ardından Beyaz Saray internet sayfasında, "ABD, Cenevre'de Çin Ticaret Anlaşmasını Açıkladı" başlıklı bir açıklama paylaştı. Açıklamada, Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın, Çin ile İsviçre'de yapılan ticaret görüşmelerinin ardından yaptığı değerlendirmelere yer verildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin olarak Çin ile yapılan ticaret görüşmelerinin verimli geçtiğini, görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti. Bessent, ABD ile Çin arasındaki çok önemli ticaret görüşmelerinde önemli ilerlemeler kaydettiklerini bildirmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer de görüşmeleri çok yapıcı olarak nitelendirdi.

Analistler, tarafları memnun eden bir ticaret anlaşmasının bir süredir risk algısının yüksek olduğu küresel pay piyasalarında suları durultabileceğini ifade ederek, söz konusu anlaşmanın küresel ekonomik belirsizliklerin azalmasında da önemli rol oynayacağını söyledi.