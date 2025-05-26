Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 39,0200 liradan, euro 44,5880 liradan haftaya başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 39,0310 lira, euronun satış fiyatı ise 44,1660 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 39,0200 liradan, euro 44,5880 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 39,0180 liradan alınan dolar, 39,0200 liradan satılıyor.
44,5860 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 44,5880 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 39,0310 lira, euronun satış fiyatı ise 44,1660 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA KARIŞIK BAŞLADI
Küresel piyasalar ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne (AB) karşı sık değişen tarife söylemlerinin yarattığı belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor.
ABD'nin korumacı ticaret tutumu küresel ekonomi üzerindeki en önemli belirsizlik kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor.