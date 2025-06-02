Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 39,2610 liradan, euro 44,6730 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 39,2690 liradan alınan dolar, 39,2610 liradan satılıyor.

44,6710 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 44,6730 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 39,2440 lira, euronun satış fiyatı ise 44,4710 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA NEGATİF SEYİRLE BAŞLADI

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere yönelik attığı yeni adımların yarattığı belirsizliklerle negatif bir seyir izliyor.

ABD'nin ticaret partnerlerine getirdiği tarifelere yönelik haber akışı piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Trump'ın geçen hafta çelik tarifelerinin artırılacağını açıklaması ve Çin'i hedef alan söylemleri küresel risk algısının yükselmesine neden oldu.

Oval Ofis'te konuşan Trump, Çin'e yönelik, anlaşmanın büyük bir bölümünü ihlal ettiklerini belirterek, Başkan Şi (Cinping) ile konuşacağı ve bunu çözmeye çalışacağını ifade etti. ABD basınında, Trump'ın Çin'i anlaşmayı ihlal etmekle suçlanmasının arkasında, kritik madenlerin ihracatı konusunda Çin'in taviz vermemesi olduğu öne sürüldü. Ayrıca, Trump yönetiminin Çin'e yönelik teknoloji kısıtlamalarını genişletmeyi planladığına dair haberler de dikkati çekti.

Analistler, tarifelerin küresel ekonomi üzerinde temel belirsizlik unsuru olmayı sürdürdüğünü belirterek, ABD yönetiminin değişkenlik gösteren tarife politikalarının yatırımcıların temkinli davranmasına neden olduğunu söyledi.





