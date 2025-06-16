Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 39,4420 liradan, euro 45,6490 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 39,4400 liradan alınan dolar, 39,4420 liradan satılıyor.

45,6470 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 45,6490 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 39,4380 lira, euronun satış fiyatı ise 45,5370 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA KARIŞIK BAŞLADI

Küresel piyasalarda ise, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanması fiyatlamaları zorlaştırırken, haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

İsrail ve İran arasında geçen hafta cuma günü sabaha karşı başlayan ve devam eden karşılıklı saldırılar yakından takip edilirken, çatışmaların ne kadar daha süreceğine yönelik belirsizlikler küresel risk algısının yükselmesinde etkili oluyor.