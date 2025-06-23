Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 39,7270 liradan, euro 45,7850 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 39,7250 liradan alınan dolar, 39,7270 liradan satılıyor.

45,7830 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 45,7850 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 39,6680 lira, euronun satış fiyatı ise 45,7470 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA TEMKİNLİ BAŞLADI

Öte yandan Orta Doğu'da artan gerilim tüm dünyada risk algısının yükselmesinde etkili olurken, ABD'nin İran'a doğrudan askeri müdahalesinin ardından, küresel piyasalar haftaya karışık bir seyirle başladı.

İran ve İsrail arasında devam eden çatışmalar yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, hafta sonu ABD, İran'da bulunan Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesislerinin tamamen yok edildiğini belirterek, İran'ın barış yapmak zorunda olduğunu aksi halde sonraki saldırıların çok daha ağır olacağını söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Washington yönetiminin Tahran ile çatışmayı sürdürme değil diplomatik çözüm arayışında olduğu bildirdi.

Analistler, Orta Doğu'da artan gerilimin başta enerji arzı olmak küresel ekonomik riskleri artırdığını belirterek, bölgeden gelen haber akışının yakından takip edildiğini söyledi.