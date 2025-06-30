Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 39,8890 liradan, euro 467720 liradan hataya başladı.

Serbest piyasada 39,8870 liradan alınan dolar, 39,8890 liradan satılıyor.

467700 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 467720 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 39,8870, euronun satış fiyatı ise 46,8290 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA POZİTİF BAŞLADI

Küresel piyasalarda ABD'nin ticaret partnerleriyle tarifeler konusunda uzlaşmaya varacağı ve ticaret anlaşmaları yapılacağına yönelik iyimserliklerle pozitif bir seyir izlenirken, başta ABD'de açıklanacak istihdam verileri olmak üzere bu hafta takip edilecek yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında yer alıyor.

ABD yönetiminin korumacı ticaret politikası kapsamında getirdiği ve daha sonra ertelediği karşılıklılık esaslı tarifelerin 9 Temmuz'da dolacak erteleme süresi öncesi ABD'nin birçok ticaret partneriyle anlaşmaya varacağına yönelik beklentiler fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Ticaret anlaşmalarına yönelik gelişmeler ABD Merkez Bankasının da (Fed) odağında bulunurken, tarife risklerinin azalmasının Bankanın faiz indirim sürecine yönelik belirsizlikleri gidermesi öngörülüyor.

Öte yandan, bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Portekiz'in Sintra kentinde düzenleyeceği ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda büyük merkez bankalarının başkanlarının yapacağı sözlü yönlendirmeler yatırımcıların odağında yer alacak. Ayrıca bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verilerinin ülke ekonomisi hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.