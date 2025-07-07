Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 39,9400 liradan, euro 47,0530 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 39,9380 liradan alınan dolar, 39,9400 liradan satılıyor.

47,0510 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,0530 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 39,8360, euronun satış fiyatı ise 46,9920 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA SATIŞ BASKISIYLA BAŞLADI

Öte yandan Küresel piyasalar, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticari belirsizliklerin tekrar artabileceğine yönelik endişelerle haftaya satış baskısıyla başladı.

ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikaların ekonomi ve ticaret üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler devam ediyor. Küresel çapta başta tarifeler olmak üzere birçok belirsizlik unsuru mevcutken, ABD Başkanı Donald Trump'ın sık değişen politikaları da yatırımcıların karar alma süreçlerini zorlaştırıyor.

Trump'ın tarifelerin erteleme tarihinin sonu olan 9 Temmuz yaklaşırken ABD ile ticaret yapan ülkelere uygulanacak tarifeleri mektup yoluyla bildireceğini ve 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini açıklamasıyla beraber yatırımcılar temkinli bir duruş sergilemeye başladı.

Bu durum küresel piyasalarda risk algısını artırırken, ticaret savaşlarıyla enflasyon risklerinin devam etmesi ve şirket karlılıklarının olumsuz etkilenebileceğine yönelik endişelerle küresel piyasalar yeni haftaya satış baskısıyla başladı. Trump'ın bugün ülkelere gümrük vergisi mektupları göndermeye başlaması bekleniyor.