Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 40,2260 liradan, euro 46,9350 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 40,2240 liradan alınan dolar, 40,2260 liradan satılıyor.

46,9330 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 46,9350 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 40,1680, euronun satış fiyatı ise 47,0440 lira olmuştu.

Küresel piyasalar haftaya satış baskısıyla başladı

Öte yandan küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği (AB) ve Meksika'ya yönelik tarife kararının ticaret savaşlarını yeniden alevlendirebileceği endişeleriyle haftaya satış baskısıyla başladı.

ABD yönetiminin uyguladığı korumacı ticaret politikalarının küresel ekonomiye olası etkilerine ilişkin soru işaretleri mevcudiyetini korurken, Trump'ın ülkenin önemli ticaret ortaklarından AB ve Meksika'ya yönelik 1 Ağustos'tan itibaren devreye girecek şekilde yüzde 30 tarife uygulanması yönündeki kararı piyasalarda risk algısının yeniden yükselmesine sebep oldu.

Başkan Trump, AB'nin tarife ve tarife dışı politikaları ve ticaret engelleri nedeniyle ortaya çıkan uzun vadeli, büyük ve kalıcı ticaret açıklarından uzaklaşması gerektiğini belirterek, "Şimdiye kadar kapalı olan ticaret pazarlarınızı ABD'ye açmak, tarife ve tarife dışı politikalarınızı ve ticaret engellerinizi ortadan kaldırmak isterseniz, belki bu mektupta bir düzeltme yapmayı düşünebiliriz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanının söz konusu kararı sonrasında AB ve Meksika'dan gelebilecek olası misillemelerin tarifelerde yeniden karşılıklı restleşmelere yol açabileceği endişesi piyasaların yönü üzerinde etkili olurken, bu konudaki haber akışı yatırımcıların odağına yerleşti.

Öte yandan tarifelerin ABD'de enflasyonist etkileri değerlendirilirken, Trump, daha önce birçok kez faiz indirimi için baskı yaptığı ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın istifasının "harika bir şey" olacağını ifade etti.

Powell'ın ABD için "çok kötü" olduğunu yineleyen Trump, "Dünyadaki en düşük faiz oranına sahip olmalıyız ama değiliz." ifadesini kullandı.

Bu gelişmelerin yanı sıra ABD'de önemli bankaların bu hafta açıklayacakları 2. çeyrek bilançoları da yakından takip edilecek.