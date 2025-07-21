Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 40,3980 liradan, euro 47,0430 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 40,3960 liradan alınan dolar, 40,3980 liradan satılıyor.

47,0410 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,0430 lira olarak belirlendi.

Cuma doların satış fiyatı 40,3790, euronun satış fiyatı ise 47,1460 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA KARIŞIK SEYİRLE BAŞLADI

Öte yandan küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret etmesine karşın, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde gümrük tarifelerinin ülke ekonomilerine olası etkileri belirsizlik kaynağı olmayı sürdürüyor. ABD'nin çeşitli ülkelerle karşılıklılık esaslı tarifelerinin yürürlüğe gireceği 1 Ağustos tarihi yaklaşılırken, tarifelere ilişkin belirsizliklerin devam etmesi küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor.

Analistler, ABD'de bilanço sezonunun devam ettiğini belirterek, önde gelen şirketlerin açıklayacağı bilançoların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.